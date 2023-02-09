Політична воля є, інструменти знайдемо: президентка Єврокомісії про трибунал для Росії

Лютий, 09 в 16:08

Євросоюз твердо налаштований подбати про притягнення РФ до відповідальності за злочин агресії проти України та створити для цього трибунал.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі.

Вона зазначила, що для того, аби скоєні злочини не залишились непокараними, потрібен комплекс кроків – передусім, документація, по-друге – спільна робота прокурорів, для чого створюється центр у Гаазі.

Зараз дивляться

– Наступний крок – це створення трибуналу. У нас ще тривають дискусії, як саме він буде організований. Проте запевняю вас, Володимире: у нас є політична воля притягнути винуватців до відповідальності, у тому числі – за злочин агресії. А якщо у нас є політична воля, то ми знайдемо способи, – заявила вона.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента розповіли про варіанти покарання РФ за агресію.