Лютий, 06 в 18:00

Станом на сьогодні розглядаються три моделі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це розповів на своїй сторінці у Facebook заступник керівника Офісу президента України Андрій Смирнов.

За його словами, моделі трибуналу сформовані за підсумками дискусій із союзниками.

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– За результатами практичних дискусій із союзниками України та іншими країнами цивілізованого світу сьогодні “на столі” три моделі його заснування і роботи, – зазначив Смирнов.

Йдеться про такі моделі:

1. Створення Спецтрибуналу за злочин агресії РФ на підставі угоди України з ООН. У цьому випадку передбачається ухвалення Генасамблеєю ООН відповідної резолюції.

2. Створення трибуналу на підставі багатостороннього відкритого міжнародного договору між країнами цивілізованого світу. Йдеться про угоду, до якої зможуть доєднатися різні держави.

3. Створення Спецтрибуналу як суду, який працюватиме на основі права та юрисдикції України. Трибунал буде частиною української судової системи, проте до його формування та діяльності будуть залучені міжнародні судді та прокурори. Передбачається місцезнаходження трибуналу в Європі та міжнародна підтримка.

Як пояснив Смирнов, найкращими є перші два варіанти, а третій містить ризики юридичної оцінки повномасштабної війни як “міждержавного конфлікту”.

– Перші два варіанти є прийнятними і дійсно продемонструють готовність світу до важкого юридичного удару по конкретних міжнародних злочинцях. Третій, гібридний варіант, містить ризики звуження юридичної оцінки триваючої агресії до рівня “міждержавного конфлікту”, – наголосив Смирнов.

Він додав, що в цій ситуації потрібен “максимально широкий міжнародний інститут відповідальності” за агресію. Трибунал повинен отримати найвищий рівень легітимності та визнання. Лише так вдасться зняти спірні питання, зокрема щодо імунітетів керівництва країни-агресора РФ.

Як відомо, 19 січня Європарламент проголосував за резолюцію про створення трибуналу для розслідування злочину агресії РФ проти України.

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд спрогнозувала, що міжнародний трибунал або інші механізми для притягнення до відповідальності за злочин агресії, можуть бути готові до літа 2023 року.

А в Євросоюзі анонсували створення координаційного центру в Гаазі для збору доказів російських воєнних злочинів проти України.

Джерело: Facebook-сторінка Андрія Смирнова