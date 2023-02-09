Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Политическая воля есть, инструменты найдем: президент Еврокомиссии о трибунале для России

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Урсула фон дер Ляєн

Евросоюз твердо настроен позаботиться о привлечении РФ к ответственности за преступление агрессии против Украины и создать для этого трибунал.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

Она отметила, что для того, чтобы совершенные преступления не остались безнаказанными, нужен комплекс шагов, прежде всего, документация, во-вторых, совместная работа прокуроров, для чего создается центр в Гааге.

Сейчас смотрят

— Следующий шаг – это создание трибунала. У нас еще продолжаются дискуссии, как именно он будет организован. Однако уверяю вас, Владимир: у нас есть политическая воля привлечь виновников к ответственности, в том числе – за преступление агрессии. А если у нас есть политическая воля, то мы найдем способы, – заявила она.

Напомним, ранее в Офисе президента рассказали о вариантах наказания РФ за агрессию.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка