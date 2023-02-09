Политическая воля есть, инструменты найдем: президент Еврокомиссии о трибунале для России
Евросоюз твердо настроен позаботиться о привлечении РФ к ответственности за преступление агрессии против Украины и создать для этого трибунал.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.
Она отметила, что для того, чтобы совершенные преступления не остались безнаказанными, нужен комплекс шагов, прежде всего, документация, во-вторых, совместная работа прокуроров, для чего создается центр в Гааге.
— Следующий шаг – это создание трибунала. У нас еще продолжаются дискуссии, как именно он будет организован. Однако уверяю вас, Владимир: у нас есть политическая воля привлечь виновников к ответственности, в том числе – за преступление агрессии. А если у нас есть политическая воля, то мы найдем способы, – заявила она.
Напомним, ранее в Офисе президента рассказали о вариантах наказания РФ за агрессию.