Политическая воля есть, инструменты найдем: президент Еврокомиссии о трибунале для России

Февраль, 09 в 16:08

Евросоюз твердо настроен позаботиться о привлечении РФ к ответственности за преступление агрессии против Украины и создать для этого трибунал.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

Она отметила, что для того, чтобы совершенные преступления не остались безнаказанными, нужен комплекс шагов, прежде всего, документация, во-вторых, совместная работа прокуроров, для чего создается центр в Гааге.

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— Следующий шаг – это создание трибунала. У нас еще продолжаются дискуссии, как именно он будет организован. Однако уверяю вас, Владимир: у нас есть политическая воля привлечь виновников к ответственности, в том числе – за преступление агрессии. А если у нас есть политическая воля, то мы найдем способы, – заявила она.

Напомним, ранее в Офисе президента рассказали о вариантах наказания РФ за агрессию.