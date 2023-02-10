Лютий, 09 в 23:13

Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову допомогу Україні. Про це заявив державний секретар Угорщини з міжнародних комунікацій Золтан Ковач після зустрічі президента України Володимира Зеленського та угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана в Брюсселі.

При цьому під час зустрічі Орбана із Зеленським той вирішив не аплодувати президенту України.

Ковач опублікував у Twitter фотографію Орбана і Зеленського, які тиснуть один одному руки в кулуарах засідання Європейської ради.

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– Ми підтримуємо негайне припинення вогню, щоб уникнути нових смертей. Угорщина належить до табору миру, – сказав Орбан Зеленському, за словами Ковача.

.@PM_ViktorOrban following meeting with @ZelenskyyUA: Hungary will continue to provide humanitarian and financial assistance to Ukraine. "We support an immediate ceasefire to avoid further deaths. Hungary belongs to the peace camp." pic.twitter.com/y9Rbwd9RWV — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) February 9, 2023

Про який саме мир ідеться, у повідомленні не уточнюється.

Примітно, що саме під час візиту українського президента до Брюсселя, де проходив саміт країн-членів Євросоюзу, Орбан був єдиним лідером, який демонстративно не аплодував при зустрічі Володимира Зеленського.

У квітні 2022 року Орбан – давній союзник Росії – назвав Зеленського одним з “опонентів”, яких йому довелося подолати під час своєї передвиборчої кампанії, щоб здобути четвертий термін поспіль як лідер Угорщини.

Уже в грудні 2022 року Угорщина спочатку заблокувала пакет допомоги Україні на суму $19 млрд, але пізніше відмовилася від своєї позиції в обмін на фінансування з боку Європейського Союзу.

Також кілька тижнів ходили припущення, що Орбан відкладе заявку Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО, але в підсумку він оголосив, що парламент Угорщини ратифікує її.

Раніше Угорщина неодноразово відмовлялася постачати Україні озброєння, ба більше, надавати свою територію для поставок інших західних союзників, побоюючись, що через це може постраждати угорська нацменшина на заході України.