Венгрия продолжит оказывать гуманитарную и финансовую помощь Украине. Об этом заявил государственный секретарь Венгрии по международным коммуникациям Золтан Ковач после встречи президента Украины Владимира Зеленского и венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Брюсселе.

При этом при встрече Орбана с Зеленским тот решил не аплодировать президенту Украины.

Ковач опубликовал в Twitter фотографию Орбана и Зеленского, пожимающих друг другу руки в кулуарах заседания Европейского совета.

.@PM_ViktorOrban following meeting with @ZelenskyyUA: Hungary will continue to provide humanitarian and financial assistance to Ukraine. "We support an immediate ceasefire to avoid further deaths. Hungary belongs to the peace camp." pic.twitter.com/y9Rbwd9RWV

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) February 9, 2023