Февраль, 09 в 23:13

Венгрия продолжит оказывать гуманитарную и финансовую помощь Украине. Об этом заявил государственный секретарь Венгрии по международным коммуникациям Золтан Ковач после встречи президента Украины Владимира Зеленского и венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Брюсселе.

При этом при встрече Орбана с Зеленским тот решил не аплодировать президенту Украины.

Ковач опубликовал в Twitter фотографию Орбана и Зеленского, пожимающих друг другу руки в кулуарах заседания Европейского совета.

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— Мы поддерживаем немедленное прекращение огня, чтобы избежать новых смертей. Венгрия принадлежит к лагерю мира, — сказал Орбан Зеленскому, по словам Ковача.

.@PM_ViktorOrban following meeting with @ZelenskyyUA: Hungary will continue to provide humanitarian and financial assistance to Ukraine. "We support an immediate ceasefire to avoid further deaths. Hungary belongs to the peace camp." pic.twitter.com/y9Rbwd9RWV — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) February 9, 2023

О каком именно мире идет речь, в сообщении не уточняется.

Примечательно, что именно во время визита украинского президента в Брюссель, где проходил саммит стран-членов Евросоюза, Орбан был единственным лидером, который демонстративно не аплодировал при встрече Владимира Зеленского.

В апреле 2022 года Орбан — давний союзник России — назвал Зеленского одним из “оппонентов”, которых ему пришлось преодолеть во время своей предвыборной кампании, чтобы получить четвертый срок подряд в качестве лидера Венгрии.

Уже в декабре 2022 года Венгрия первоначально заблокировала пакет помощи Украине на сумму $19 млрд, но позже отказалась от своей позиции в обмен на финансирование со стороны Европейского Союза.

Также несколько недель ходили предположения, что Орбан отложит заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, но в итоге он объявил, что парламент Венгрии ратифицирует ее.

Ранее Венгрия неоднократно отказывалась поставлять Украине вооружение, более того, предоставлять свою территорию для поставок других западных союзников, опасаясь, что из-за этого может пострадать венгерское нацменьшинство на западе Украины.