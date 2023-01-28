Січень, 28 в 1:58

Міністерство закордонних справ викликає посла Угорщини “для відвертої розмови” через чергові зневажливі заяви угорського прем’єра Віктора Орбана щодо України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Він прокоментував повідомлення у медіа, згідно з якими під час спілкування із журналістами прем’єр-міністр Угорщини порівняв Україну із Афганістаном та назвав її “нічийною землею”.

Зараз дивляться

– Чергове зневажливе висловлювання Віктора Орбана на адресу України. Такі заяви є категорично неприйнятними. Будапешт продовжує курс на свідоме руйнування угорсько-українських відносин, суттєво підважуючи можливість ведення подальшого діалогу між двома сусідніми країнами, – заявив Ніколенко.

Олег Ніколенко додав, що через дії прем’єра Орбана до українського МЗС буде викликаний посол Угорщини “для відвертої розмови”.

– Залишаємо за собою право вжиття і інших заходів реагування, – додав речник МЗС.

Наразі угорська сторона не коментувала виклик свого посла до українського міністерства.

Контекст

Ввечері 26 січня Віктор Орбан зустрівся з 15 журналістами у Будапешті, серед яких був редактор видання American Conservative Род Дрегер. Редактор переказав розмову, яка відбулась між представниками преси та прем’єром Угорщини, серед яких, зокрема, Орбан заявив, що Захід повинен зрозуміти, що президент РФ Володимир Путін “не може дозволити собі програти, і не програє”, оскільки наступного року його чекають вибори, а він начебто не може балотуватися як президент, який програв війну.

Більше того, за словами Орбана, Росія не може дозволити НАТО встановити свою присутність в Україні. Прем’єр Угорщини каже, що “час, коли Росія могла б завоювати Україну або встановити дружній режим, давно минув”.

– Якби Росія здобула швидку перемогу, це було б можливо, але зараз це безнадійно, – наводить слова угорського прем’єра Род Дрегер.

Тому, за словами Орбана, сьогодні метою Росії є “зробити з України некеровану руїну, щоб Захід не міг претендувати на неї як на приз. У цьому вони (росіяни, – Ред.) вже досягли успіху”.

Род Дрейгер каже, що Орбан в цьому контексті сказав про Україну наступне: “Зараз це Афганістан… Нічийна земля”.