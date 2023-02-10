Діяв в інтересах РФ: підозру в держзраді отримав нардеп Волошин

Лютий, 10 в 13:30

На основі доказів, які зібрала контррозвідка СБУ, підозру за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада) отримав народний депутат України Олег Волошин.

– Як свідчать матеріали слідства, протягом 2020-2021 років цей парламентар сприяв військово-політичному керівництву РФ у підривній діяльності проти України. Серед іншого, Волошин цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах країни-агресора. Зокрема, подавав викривлену інформацію про військово-політичну та соціальну сферу нашої держави у своїх виступах та інтерв’ю, – повідомляє СБУ.

Зазначається, що ця та інша діяльність Волошина доводить, що він свідомо діяв на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

У рамках відкритого кримінального провадження співробітники СБУ спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора проводять слідчі дії за адресами реєстрації фігуранта та його родичів і зв’язків.

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Проводиться комплекс заходів щодо притягнення Волошина, який наразі переховується від правосуддя за кордоном, до справедливої відповідальності.