Действовал в интересах РФ: подозрение в госизмене получил нардеп Волошин

Февраль, 10 в 13:30

На основе доказательств, собранных контрразведкой СБУ, подозрение по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена) получил народный депутат Украины Олег Волошин.

– Как свидетельствуют материалы следствия, в течение 2020-2021 годов этот парламентарий способствовал военно-политическому руководству РФ в подрывной деятельности против Украины. Среди прочего Волошин целенаправленно манипулировал общественным мнением украинцев в интересах страны-агрессора. В частности, представлял искаженную информацию о военно-политической и социальной сфере нашего государства в своих выступлениях и интервью, — сообщает СБУ.

Отмечается, что эта и другая деятельность Волошина доказывает, что он сознательно действовал в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ совместно с ДБР под процессуальным руководством Офиса генпрокурора проводят следственные действия по адресу регистрации фигуранта и его родственников и связей.

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