З 7 лютого 2023 року російські війська, ймовірно, досягли певних тактичних успіхів у двох ключових секторах – в районі Бахмута та Вугледара (Донецька область).

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Зазначається, що на північній околиці Бахмута найманці ПВК Вагнера, ймовірно, просунулися на 2-3 км далі на захід, контролюючи сільську місцевість поблизу головної траси М-03, що веде до міста.

За даними розвідки, південніше окупанти просунулися в районі західної околиці Вугледара, де вони знову розпочали наступальні операції наприкінці січня цього року.

У розвідці уточнили, що під час спроб наступу війська РФ зазнають величезних втрат.

У розвідці уточнили, що російські війська там, ймовірно, втекли і залишили щонайменше 30 переважно неушкоджених броньованих машин після невдалого штурму.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 February 2023

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/SAUmQuQUWn

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/4AQjfbhXfr

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) February 10, 2023