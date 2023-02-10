Лютий, 10 в 11:00

З 7 лютого 2023 року російські війська, ймовірно, досягли певних тактичних успіхів у двох ключових секторах – в районі Бахмута та Вугледара (Донецька область).

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Зазначається, що на північній околиці Бахмута найманці ПВК Вагнера, ймовірно, просунулися на 2-3 км далі на захід, контролюючи сільську місцевість поблизу головної траси М-03, що веде до міста.

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– Російські війська дедалі більше домінують на північних підступах до Бахмута, – сказано в повідомленні.

За даними розвідки, південніше окупанти просунулися в районі західної околиці Вугледара, де вони знову розпочали наступальні операції наприкінці січня цього року.

У розвідці уточнили, що під час спроб наступу війська РФ зазнають величезних втрат.

– Однак підрозділи РФ, ймовірно, зазнали особливо великих втрат під Вугледаром, оскільки там були задіяні недосвідчені підрозділи, – наголошується в повідомленні.

У розвідці уточнили, що російські війська там, ймовірно, втекли і залишили щонайменше 30 переважно неушкоджених броньованих машин після невдалого штурму.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 February 2023 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/SAUmQuQUWn ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/4AQjfbhXfr — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) February 10, 2023

За даними Генерального штабу ЗСУ, російські війська зараз кидають основні сили на наступ на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За словами військового експерта Олега Жданова, сьогодні найкритичнішими залишаються район Кремінної та Сватового в Луганській області, а також Бахмут.