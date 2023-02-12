Лютий, 11 в 23:41

Бундесвер почне навчання українських екіпажів на основному бойовому танку Leopard 2 наступного тижня.

Про це пише німецьке видання Spiegel.

За їхніми даними, військово-повітряні сили Німеччини вже доставили перші групи українських солдатів із Польщі за останні кілька днів.

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– У середині наступного тижня на військовому полігоні Мюнстер у Нижній Саксонії, де українські підрозділи вже проходять підготовку на бойовій машині піхоти Marder, розпочнеться навчання за програмою Leopard, – пише видання.

Очікується, що Бундесвер проведе своєрідний “курс турбопідготовки” для українських солдатів, деякі з яких прибувають прямо з фронту, включно з районами навколо Бахмута, вказує видання.

– Всього за шість-вісім тижнів їм належить освоїти основи управління складною системою озброєння, а також відпрацювати взаємодію бойових танків Leopard і бойової машини піхоти Marder. За словами військовослужбовців, через короткий час можна навчити тільки основ; зазвичай підготовка екіпажів займає кілька років, – пише Spiegel.

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При цьому, якщо все піде за планом, навчені солдати мають повернутися на передову в Україні разом із бойовими танками Leopard уже наприкінці березня.

Навчання на бойовому танку є лише однією частиною різних програм підготовки українських солдатів у Німеччині. За інформацією Spiegel, від початку війни в лютому близько 1,5 тис. українських солдатів пройшли навчання в різних казармах за такими системами озброєння, як зенітна установка Gepard або САУ Panzerhaubitze 2000.

Нагадаємо, 25 січня уряд Німеччини поставив перед собою завдання надати Україні танки Leopard 2 для двох батальйонів. В Україні вони зазвичай оснащені 31 танком кожен. Як перший крок Німеччина сама хоче передати 14 танків Leopard 2. Решта мають надходити з країн-партнерів.

Крім ФРН, українські військовослужбовці також проходять навчання на британські танки Challenger 2 у Великій Британії, про що британський прем’єр-міністр Ріші Сунак повідомив минулої суботи в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським.