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Фінляндія поки що не ухвалила рішення щодо того, що передаватиме танки Leopard 2 Україні.

Про це заявила прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін.

Вона заявила, що уряд і президент фінської республіки неодноразово обговорювали питання щодо постачання Україні танків Leopard та іншого оборонного обладнання, але рішення щодо танків поки що не ухвалено.

І хоч Німеччина вже погодилася поставляти Leopard, Фінляндія все ж таки ще не ухвалила рішення. Санна Марін не каже, чи скоро буде ухвалено рішення щодо танків Leopard.

– Ми не оголошуємо про це заздалегідь громадськості, але коли рішення буде ухвалено, ми розповімо про те, що варто розповісти. У різних країнах були різні лінії зв’язку. Ми були небагатослівні, ми не перераховуємо окремі речі у відкритому доступі. Фінляндія надала Україні багато матеріалу, і ми готові продовжувати це робити, – сказала вона.

Її запитали, що затримує рішення щодо танків Leopard або щодо участі в тренуваннях чи операціях з постачання України.

За словами Марін, у Фінляндії дещо інше становище, оскільки вона є прикордонним сусідом Росії, і це необхідно враховувати. Фінляндія також повинна подбати про свою власну оборону. Тим не менш, Фінляндія хоче допомогти Україні.

– Фіни з великим співчуттям ставляться до України, можливо, саме з цієї причини, – додала вона.

Прем’єр Фінляндії не займає позицію з питання про те, чи слід надати Україні винищувачі, про які просив Київ.

Однак Марін каже, що підтримує пропозицію прем’єр-міністра Естонії Кайї Каллас про те, щоб країни ЄС спільно закуповували зброю для України, тим самим зміцнюючи європейську оборонну промисловість.

– Я особисто підтримую цю ідею. Щоб ми прискорили виробництво оборонного обладнання в Європі. Тому що ми не знаємо, коли закінчиться війна. Це також пов’язано з тим, що світ змінився, і ми повинні бути в змозі зміцнити нашу власну оборону, – сказала вона.

Джерело: Yle