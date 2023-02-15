На Бахмутському напрямку складно, але ми тримаємось – Зеленський

Лютий, 15 в 18:48

Найскладніша та найгарячіша ситуація на сьогодні – на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Однак українські захисники продовжують триматися і завдавати максимальних втрат ворогу.

Про це під час пресконференції у Києві 15 лютого заявив президент України Володимир Зеленський.

– Найскладніше із усіх ситуацій, які є на території нашої держави, найскладніше і найгарячіше – саме в тому (Бахмутському, – Ред.) напрямку. Я б туди ще додав Вугледарський напрямок також, – сказав Зеленський.

За його словами, на Сході України загалом непросто, але Бахмут не дарма називають фортецею.

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– На жаль, фортеця жива, маю на увазі, із живих людей, така жива стіна. Така дороговартісна ця війна для історії нашої держави. Але люди міцні, захищаються міцно, стоять, розуміють, що вони фортеця для того, щоб Україна готувалась до деокупації всіх територій. Вони стоять міцно, виконують своє завдання і знищують, напевно, це найголовніше сьогодні – знищують максимум ворога, – додав президент.

Очільник Української держави підкреслив, що перебуває на постійному зв’язку з усіма командувачами.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року до 15 лютого 2023 року Сили оборони України ліквідували близько 139 770 російських військових.