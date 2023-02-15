Лютий, 15 в 16:20

Президент України Володимир Зеленський вважає, що 24 лютого для України розпочнеться новий рік.

Про це він заявив у середу, 15 лютого, під час пресконференції після переговорів із прем’єр-міністром Швеції Улфом Крістерссоном.

– Є відчуття, що 24 лютого розпочнеться справжній новий рік для України. Віримо, що цей рік буде переможним, – сказав глава держави.

Відповідаючи на запитання, з якими почуттями він зустрічає річницю початку повномасштабної російської агресії, Зеленський зазначив, що це був найскладніший рік в історії незалежної України.

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– Так, попереду ми маємо випробування на міцність, але я вважаю, що це був найскладніший період у нашому житті. І тому у цей день важливо не забути тих, хто стоїть та обороняє наші кордони. І тих наших друзів, які були з нами весь цей час.