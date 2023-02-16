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Факти / Україна

У Києві 17 лютого не вимикатимуть світло: ДТЕК повідомив причину

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У Києві 17 лютого не вимикатимуть світло: ДТЕК повідомив причину

17 лютого у Києві через проведення замірів електроспоживання не виключатимуть світло.

– 17 лютого Укренерго визначатиме актуальні показники споживання електроенергії в столиці. У зв’язку з цим у Києві завтра не будуть застосовуватись стабілізаційні та екстрені відключення. Це допоможе визначити більш коректні ліміти під час застосування графіків, – повідомляє ДТЕК.

У компанії також зазначають, що внаслідок пошкодження мереж Укренерго в деяких енерговузлах столиці можливі відключення за графіком.

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– Якщо завтра у вас зникне світло, то перевірте статус відключень на сайті ДТЕК Київські електромережі. Електропостачання могло зникнути через локальну аварію або через мережеві обмеження, – наголошують у ДТЕК.

Крім того, у компанії повідомляють, що у разі відсутності інформації на сайті можна написати у приватні повідомлення на сторінці ДТЕК у Facebook , або звернутись до кол-центру та залишити заявку.

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