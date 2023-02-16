В Киеве 17 февраля не будут выключать свет: ДТЭК сообщил причину

Февраль, 16 в 17:29

17 февраля в Киеве из-за проведения замеров электропотребления не будут выключать свет.

– 17 февраля Укрэнерго будет определять актуальные показатели потребления электроэнергии в столице. В связи с этим в Киеве завтра не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения. Это поможет определить более корректные лимиты при применении графиков, — сообщает ДТЭК.

В компании также отмечают, что в результате повреждения сетей Укрэнерго в некоторых энергоузлах столицы возможны отключения по графику.

– Если завтра у вас исчезнет свет, то проверьте статус отключений на сайте ДТЭК Киевские электросети. Электроснабжение могло исчезнуть из-за локальной аварии или из-за сетевых ограничений, — подчеркивают в ДТЭК.

Кроме того, в компании сообщают, что в случае отсутствия информации на сайте можно написать в личные сообщения на странице ДТЭК в Facebook или обратиться в колл-центр и оставить заявку.