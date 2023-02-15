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Факти / Україна

Навчання потребує часу: Резніков пояснив, коли ЗСУ будуть готові до наступу на західній техніці

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Резніков
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники будуть готові до контрнаступу на західній техніці за декілька місяців.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Він пояснив, що всі можливості постачання сучасної техніки в Україну залежать від терміну навчання наших військових.

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– Техніка не може зайти просто так. Наші екіпажі – не має значення, артилерійські, танкові, на Бредлі, на Мастифах або на Страйкерах, – мають підготуватися. І не просто як сам по собі екіпаж, але у взаємодії, у складі цілого підрозділу, наприклад, танкового батальйону, і так далі. Тому що в них задача – виконання завдання, що сплановане українським Генеральним штабом, – сказав Резніков.

Міністр наголосив, що завдання спрямоване передусім на деокупацію тимчасово окупованих територій України.

– Це потребує часу. Ми говоримо про декілька місяців, коли ми будемо повноцінного готові, – сказав він.

Щодо авіаційних платформ – дискусія з партнерами продовжується, зазначив Резніков.

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Джерело: Укрінформ
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