Українські захисники будуть готові до контрнаступу на західній техніці за декілька місяців.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Він пояснив, що всі можливості постачання сучасної техніки в Україну залежать від терміну навчання наших військових.

– Техніка не може зайти просто так. Наші екіпажі – не має значення, артилерійські, танкові, на Бредлі, на Мастифах або на Страйкерах, – мають підготуватися. І не просто як сам по собі екіпаж, але у взаємодії, у складі цілого підрозділу, наприклад, танкового батальйону, і так далі. Тому що в них задача – виконання завдання, що сплановане українським Генеральним штабом, – сказав Резніков.