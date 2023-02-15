Навчання потребує часу: Резніков пояснив, коли ЗСУ будуть готові до наступу на західній техніці
Українські захисники будуть готові до контрнаступу на західній техніці за декілька місяців.
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.
Він пояснив, що всі можливості постачання сучасної техніки в Україну залежать від терміну навчання наших військових.
– Техніка не може зайти просто так. Наші екіпажі – не має значення, артилерійські, танкові, на Бредлі, на Мастифах або на Страйкерах, – мають підготуватися. І не просто як сам по собі екіпаж, але у взаємодії, у складі цілого підрозділу, наприклад, танкового батальйону, і так далі. Тому що в них задача – виконання завдання, що сплановане українським Генеральним штабом, – сказав Резніков.
Міністр наголосив, що завдання спрямоване передусім на деокупацію тимчасово окупованих територій України.
– Це потребує часу. Ми говоримо про декілька місяців, коли ми будемо повноцінного готові, – сказав він.
Щодо авіаційних платформ – дискусія з партнерами продовжується, зазначив Резніков.