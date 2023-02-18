Лютий, 18 в 14:14

У російських окупаційних військ немає достатньо сил та засобів для повторного вторгнення в Україну з території Білорусі в найближчі два-три тижні.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк у коментарі британському телеканалу ITV news.

За його словами, воєнна розвідка України цілодобово моніторить ситуацію з військами РФ на території Білорусі, а також спроби Кремля повністю втягнути білорусів у повномасштабну війну проти України.

Зараз дивляться

Черняк зазначив, що білоруси поки що намагаються утриматися від безпосередньої участі у війні, попри тиск Москви.

– Ми бачимо, що Білорусь ніби й підтримує Росію і водночас усіма способами намагається утриматися від приєднання до війни. Ми також бачимо, наскільки Росія на них тисне, – розповів представник ГУР.

Водночас у воєнній розвідці не виключають, що Кремль таки дотисне і змусить білоруську армію взяти участь у вторгненні. Проте повторного нападу з півночі не варто очікувати у найближчі тижні.

– За оцінками воєнної розвідки України, білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам Лукашенка і можуть бути залучені до вторгнення в Україну. Проте у найближчі два-три тижні ані сил, ні засобів для вторгнення з території Білорусі у росіян не існує, – наголосив Черняк.

Днями білоруський диктатор Олександр Лукашенко оголосив, що його армія може приєднатися до війни РФ проти України, якщо хтось нападе на Білорусь.

Відомо, що спільні з Росією військові навчання у Білорусі продовжені ще на тиждень. Вони безперервно тривають вже 43 тижні.

Джерело: ГУР Міноборони України, ITV news