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Факти / Світ / Світові новини

Китай назвав війну в Україні війною та каже, що запропонує мирний план

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ван І
Фото: Getty Images

Пекін готовий представити свою мирну пропозицію для України. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І на Мюнхенській конференції з безпеки.

Як зазначає CNN, унікальність цієї заяви в тому, що головний дипломат Китаю назвав війну в Україні “війною”, а не “конфліктом”.

— Ця війна не може продовжуватися, — сказав Ван І.

Китайська позиція щодо російсько-української війни полягає у необхідності почати мирні переговори. Ван І сказав, що у ній поважатиметься територіальна цілісність і суверенітет усіх країн.

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— Ми не хочемо доливати олії до вогню і не бажаємо мати жодних вигод від кризи. Ми хочемо сприяти тому, аби знайти мир. Ми на боці миру і діалогу. Нам потрібно подумати про те, яких зусиль ми можемо докласти, щоб покласти край цій війні, — сказав він.

Водночас багато лідерів Європейського Союзу в Мюнхені зберігають обережність щодо намірів Пекіна, оскільки Ван закликав європейські країни змінити свій підхід до війни.

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Віцепрезидент США Камала Гарріс заявила, що США занепокоєні тим, що Китай продовжує підтримувати Росію з початку війни в Україні.

— Звичайно, ми також бачили, як Північна Корея та Іран надсилають зброю на підтримку жорстокої війни Росії. Ми також стурбовані тим, що Пекін поглибив свої відносини з Москвою з початку війни.

Скажу наперед, будь-які кроки Китаю щодо надання смертоносної підтримки Росії призведуть лише до винагороди за агресію, продовження вбивств і подальшого підриву порядку, заснованого на правилах, – сказала Гарріс.

А президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Мюнхені наголосила на необхідності додаткових доказів того, що Китай не співпрацює з Росією.

Китай неодноразово відмовлявся засудити агресію Росії в Україні. У вересні 2022 року Путін визнав, що у Пекіна є “питання та занепокоєння” щодо вторгнення, що виглядало як завуальоване визнання різних поглядів на війну.

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Джерело: CNN
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