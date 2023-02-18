Україна сподівається отримати запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі – Стефанчук

Лютий, 18 в 19:38

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук очікує, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна отримає запрошення до військового блоку.

– Ми очікуємо, що на Вільнюському саміті Україна отримає таке запрошення (в НАТО, – Ред.) і почне вже свій шлях до Альянсу, – сказав Стефанчук в ефірі Єдиних новин.

Він зазначив, що серед тем, які обговорюють на полях Мюнхенської конференції з безпеки, “питання, пов’язані із запрошенням України до НАТО”.

Нагадаємо, що саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року.

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Також раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що позиція НАТО щодо України не змінилась, нині головний пріоритет – не членство в союзі, а допомога Києву з тим, щоб він переміг у масштабній війні з Москвою