Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Шольца просять передати Україні літаки Tornado: що відомо про німецькі винищувачі

Валентина Чорна, редакторка стрічки
бойовий літак Tornado
Фото: Getty Images

Експосол у Німеччині, заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник запропонував Федеральному канцлеру Олафу Шольцу передати Києву 93 багатоцільові бойові літаки Tornado.

Про це він написав ввечері 15 січня у Twitter.

– У мене є творча пропозиція до наших німецьких друзів. Бундесвер має 93 багатоцільові бойові літаки Tornado, які незабаром будуть виведені з експлуатації та замінені F-35. Хоч це і старий реактивний винищувач, але все ж таки дуже потужний. Чому б не поставити ці Торнадо в Україну, Бундесканцлер? – написав Мельник.

Tornado – це двомісний багатоцільовий бойовий реактивний літак з крилом змінної стрілоподібності, розроблений на початку 1970-х років.

Існує в таких основних модифікаціях: винищувач-бомбардувальник Tornado IDS, перехоплювач Tornado ADV, розвідник Tornado ECR. Є одним з основних бойових літаків НАТО.

Тактико-технічні характеристики Tornado:

  • Екіпаж – 2 людини
  • Вантажопідйомність – 9 000 кг
  • Довжина – 16,72 м
  • Висота – 5,95 м
  • Розмах крила: 8,60 м – 13,91 м (залежно від кута стріловидності)
  • Площа крила – 26,60 м² (при куті стріловидності 25°)
  • Маса порожнього – 14 091 кг
  • Максимальна злітна маса – 27 950 кг (із зовнішніми підвісками)
  • Маса палива у внутрішніх баках – 4 650 кг + 440 кг (кільовий бак)
  • Силова установка – 2 × ТРДДФ RB199

Льотні характеристики:

  • Максимально допустима швидкість – 2340 км/год (2,2 Маха)
  • Максимальна швидкість – 1 480 км/год (на малій висоті без підвісок)
  • Крейсерська швидкість – 1 112 км/год (з підвісками)
  • Бойовий радіус – 1 390 км
  • Перегінна дальність – 3 890 км
  • Довжина пробігу – 370 м
  • Максимальне перевантаження – +7,5 g

Озброєння:

  • Стрілецько-гарматне – 1 х 27 мм BK-27 Маузер
  • Боєзапас – 1 х 180 патронів
  • Скорострільність – 1 600 пострілів/хв
  • Точки підвіски – 7
  • Бойове навантаження – 9 000 кг
  • Керовані ракети – УРВВ AIM-9, протирадіолокаційні HARM, ALARM, ПКР Sea Eagle, TASM
  • Бомби – BL-755, Mk.83, MW-1, JP233, LAU-51A, LR-25, WE177
Читайте
Німеччина готує до відправки в Україну БМП Marder та ЗРК Patriot – уряд ФРН

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка