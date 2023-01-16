Січень, 15 в 23:56

Експосол у Німеччині, заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник запропонував Федеральному канцлеру Олафу Шольцу передати Києву 93 багатоцільові бойові літаки Tornado.

Про це він написав ввечері 15 січня у Twitter.

– У мене є творча пропозиція до наших німецьких друзів. Бундесвер має 93 багатоцільові бойові літаки Tornado, які незабаром будуть виведені з експлуатації та замінені F-35. Хоч це і старий реактивний винищувач, але все ж таки дуже потужний. Чому б не поставити ці Торнадо в Україну, Бундесканцлер? – написав Мельник.

I have a creative proposal to our German friends. The Bundeswehr has 93 Tornado multirole combat aircraft that will be decommissioned soon & replaced by F-35.

Though it’s an old jet fighter, but still very powerful. Why not to deliver these Tornados to Ukraine @Bundeskanzler? pic.twitter.com/KxTZdUQLAS Зараз дивляться — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 15, 2023

Tornado – це двомісний багатоцільовий бойовий реактивний літак з крилом змінної стрілоподібності, розроблений на початку 1970-х років.

Існує в таких основних модифікаціях: винищувач-бомбардувальник Tornado IDS, перехоплювач Tornado ADV, розвідник Tornado ECR. Є одним з основних бойових літаків НАТО.

Тактико-технічні характеристики Tornado:

Екіпаж – 2 людини

Вантажопідйомність – 9 000 кг

Довжина – 16,72 м

Висота – 5,95 м

Розмах крила: 8,60 м – 13,91 м (залежно від кута стріловидності)

Площа крила – 26,60 м² (при куті стріловидності 25°)

Маса порожнього – 14 091 кг

Максимальна злітна маса – 27 950 кг (із зовнішніми підвісками)

Маса палива у внутрішніх баках – 4 650 кг + 440 кг (кільовий бак)

Силова установка – 2 × ТРДДФ RB199

Льотні характеристики:

Максимально допустима швидкість – 2340 км/год (2,2 Маха)

Максимальна швидкість – 1 480 км/год (на малій висоті без підвісок)

Крейсерська швидкість – 1 112 км/год (з підвісками)

Бойовий радіус – 1 390 км

Перегінна дальність – 3 890 км

Довжина пробігу – 370 м

Максимальне перевантаження – +7,5 g

Озброєння: