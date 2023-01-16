Шольца просять передати Україні літаки Tornado: що відомо про німецькі винищувачі
Експосол у Німеччині, заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник запропонував Федеральному канцлеру Олафу Шольцу передати Києву 93 багатоцільові бойові літаки Tornado.
Про це він написав ввечері 15 січня у Twitter.
– У мене є творча пропозиція до наших німецьких друзів. Бундесвер має 93 багатоцільові бойові літаки Tornado, які незабаром будуть виведені з експлуатації та замінені F-35. Хоч це і старий реактивний винищувач, але все ж таки дуже потужний. Чому б не поставити ці Торнадо в Україну, Бундесканцлер? – написав Мельник.
I have a creative proposal to our German friends. The Bundeswehr has 93 Tornado multirole combat aircraft that will be decommissioned soon & replaced by F-35.
Though it’s an old jet fighter, but still very powerful. Why not to deliver these Tornados to Ukraine @Bundeskanzler? pic.twitter.com/KxTZdUQLASЗараз дивляться
— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 15, 2023
Tornado – це двомісний багатоцільовий бойовий реактивний літак з крилом змінної стрілоподібності, розроблений на початку 1970-х років.
Існує в таких основних модифікаціях: винищувач-бомбардувальник Tornado IDS, перехоплювач Tornado ADV, розвідник Tornado ECR. Є одним з основних бойових літаків НАТО.
Тактико-технічні характеристики Tornado:
- Екіпаж – 2 людини
- Вантажопідйомність – 9 000 кг
- Довжина – 16,72 м
- Висота – 5,95 м
- Розмах крила: 8,60 м – 13,91 м (залежно від кута стріловидності)
- Площа крила – 26,60 м² (при куті стріловидності 25°)
- Маса порожнього – 14 091 кг
- Максимальна злітна маса – 27 950 кг (із зовнішніми підвісками)
- Маса палива у внутрішніх баках – 4 650 кг + 440 кг (кільовий бак)
- Силова установка – 2 × ТРДДФ RB199
Льотні характеристики:
- Максимально допустима швидкість – 2340 км/год (2,2 Маха)
- Максимальна швидкість – 1 480 км/год (на малій висоті без підвісок)
- Крейсерська швидкість – 1 112 км/год (з підвісками)
- Бойовий радіус – 1 390 км
- Перегінна дальність – 3 890 км
- Довжина пробігу – 370 м
- Максимальне перевантаження – +7,5 g
Озброєння:
- Стрілецько-гарматне – 1 х 27 мм BK-27 Маузер
- Боєзапас – 1 х 180 патронів
- Скорострільність – 1 600 пострілів/хв
- Точки підвіски – 7
- Бойове навантаження – 9 000 кг
- Керовані ракети – УРВВ AIM-9, протирадіолокаційні HARM, ALARM, ПКР Sea Eagle, TASM
- Бомби – BL-755, Mk.83, MW-1, JP233, LAU-51A, LR-25, WE177