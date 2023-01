Експосол у Німеччині, заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник запропонував Федеральному канцлеру Олафу Шольцу передати Києву 93 багатоцільові бойові літаки Tornado.

Про це він написав ввечері 15 січня у Twitter.

I have a creative proposal to our German friends. The Bundeswehr has 93 Tornado multirole combat aircraft that will be decommissioned soon & replaced by F-35.

Though it’s an old jet fighter, but still very powerful. Why not to deliver these Tornados to Ukraine @Bundeskanzler? pic.twitter.com/KxTZdUQLAS

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 15, 2023