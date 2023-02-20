Лютий, 20 в 18:12

У Збройних силах України сформують як мінімум два танкові батальйони із німецькими бойовими танками Leopard 2.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Крім того, ймовірно, будуть створені шість-сім батальйонів, озброєних бойовими танками Leopard 1.

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– Я впевнений, що буде мінімум два батальйони танків Leopard 2. У нас також, ймовірно, буде шість або сім батальйонів з Leopard 1 з боєприпасами, – зазначив Резніков.

За його словами, йдеться про танкову коаліцію, в рамках якої країни-союзники України передадуть танки Leopard.

Українська армія також отримає британські танки Challenger 2, американські Abrams та легкі французькі танки AMX-10RC. 14 французьких бойових бронемашин, які ще називають “колісними танками”, вже на шляху до України.

Резніков очікує, що бойові танки Leopard 2 надійдуть до квітня цього року. Проте все залежить від термінів підготовки українських військових.

Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав союзників, які можуть поставити бойові танки Україні, зробити це вже зараз.

Водночас президент США Джо Байден під час візиту до Києва 20 лютого заявив, що союзники зібрали для України 700 танків і тисячі бронемашин.