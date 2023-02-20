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Факти / Україна

Може призвести до катастрофи. Росія блокує ротацію експертів МАГАТЕ та мілітаризує Запорізьку АЕС – МЗС

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
ЗАЕС
Фото: УНІАН

У МЗС України заявили, що РФ блокує ротацію експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті відомства.

Зазначено, що окупанти продовжують активну мілітаризацію ЗАЕС та прилеглої території, розміщуючи там військову техніку та військовослужбовців.

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– РФ грубо порушує норми міжнародного права, підриває норми ядерної та радіаційної безпеки, а також демонструє повне ігнорування резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ, які вимагають від Росії негайно вивести військову техніку і російський персонал із ЗАЕС, – йдеться в повідомленні.

У МЗС попереджають, що якщо Росію не зупинити, її злочинні дії на українському ядерному об’єкті можуть призвести до катастрофи, масштаби якої були досі незнані для Європи.

Також відомство закликає міжнародну спільноту запровадити санкції проти російської державної корпорації Росатом, афілійованих із нею компаній та інституцій, а також інших ключових чинників атомної енергетики Росії.

Окремо наголошуємо на нагальності повного припинення співробітництва з РФ в сфері ядерних технологій, а також обмеження прав і привілеїв Росії в МАГАТЕ. Розраховуємо на активні дієві зусилля Гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі задля протидії злочинам РФ, – наголосили в міністерстві.

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Російські війська захопили територію ЗАЕС 4 березня 2022 року. Вони фактично створили на Запорізькій АЕС військову базу та прикриваються станцією як “атомним щитом”. Окрім того, окупанти періодично обстрілюють станцію.

Україна неодноразово закликала світову спільноту запровадити санкції проти атомної галузі РФ.

Джерело: МЗС
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