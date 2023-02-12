Лютий, 12 в 10:59

Окупанти у Мелітополі не тільки прикриваються цивільним населенням, поселяючись в приватних будинках, школах та дитсадках, а й посилюють терор, катують людей після кожної вдалої ліквідації російських військових.

Про це розповів в ефірі телемарфону мер Мелітополя Іван Федоров.

– Минулого тижня окупанти почали не лише забирати в полон, а й влаштовувати справжнє судилище. Вони завезли суддів з РФ, які почали виносити вироки про ув’язнення. Наприклад, є факт, коли мешканка міста задонатила на нашу армію. Її знайшли і відразу віддали під суд, – пояснив він.

Проте, за його словами, є ще й гірші покарання, коли людей спочатку забирають в полон, а потім катують.

Зараз дивляться

– У Мелітополі щонайменше пять катівень. Тому ми радимо людям за можливості виїжджати з тимчасово окупованих територій. Оскільки рашисти посилюватимуть терор, – додав Федоров.

Він каже, що загалом перебування людей під окупацією – це суцільна небезпека, особливо через завезення вагнерівців, яких набирали серед злочинців, та кадирівців.

– На жаль, вчора я зустрічався з дітьми, які виїхали. Одна 16-річна дівчина розповіла, що вона виїхала, оскільки кадирівці та інші російські військові чіпляються до неповнолітніх дівчат, – наголосив мер Мелітополя.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 354-ту добу.

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