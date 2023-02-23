Лютий, 23 в 10:11

Російські окупанти готують можливі провокації на північному кордоні до річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Оперативне командування Північ із посиланням на дані розвідки.

Так, у районі кордону із Чернігівською областю зафіксовано рух колон військової техніки без розпізнавальних знаків. Солдати в цих колонах були одягнені в піксель, схожий на форму Збройних сил України.

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– Окупанти готують можливі провокації до річниці повномасштабного наступу. Найімовірніше, метою є звинувачення українських захисників у порушенні територіальної цілісності, – наголошується в повідомленні.

Сили оборони тримають ситуацію під контролем. В ОК Північ зазначили, що, на відміну від окупаційних військ РФ, українські захисники ніколи не вдавалися до провокацій і не планують жодних таких дій.

– Кожен воїн дотримується загальноприйнятих правил ведення війни, не посягаючи на чужі території, а виключно захищає рідну землю від нахабного та підступного ворога, – йдеться в повідомленні.

В ОК Північ уточнили, що це попередження про можливі провокації ворога, “а не про якісь дії, що звершилися“.

За даними української воєнної розвідки, протягом 23-24 лютого Росія може здійснити ракетний удар по території України.

Напередодні річниці повномасштабного вторгнення російських військ в Україні посилюють заходи безпеки. Через можливі провокації та обстріли з боку РФ українців закликають утриматися від відвідування місць масового скупчення людей, а також за можливості перейти на дистанційний режим роботи, не ігнорувати повітряну тривогу.

Джерело: Оперативне командування Північ