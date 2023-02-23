Відстань для нас уже значення не має: Данілов про вибухи у Маріуполі

Лютий, 23 в 21:26

Українські війська будуть бити по терористах на різних відстанях.

Про це заявив в ефірі Єдиних новин секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Відповідаючи на запитання про недавні вибухи у Маріуполі, Данілов сказав:

Зараз дивляться

– Наші військові знищують російських терористів, які вдерлися до нашого міста Маріуполь. Це наша територія, і ми битимемо по окупантах, поки вони звідти не підуть. А відстань для нас уже значення не має – чи це 100 км, чи 150 км, чи трохи більше.

Нагадаємо, що 23 лютого в окупованому Маріуполі Донецької області пролунав один вибух, а потім – іще два.

А 22 лютого було підтверджено приліт по боєкомплекту окупантів у районі морського порту й аеропорту.

Фото: РНБО