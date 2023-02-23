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Факти / Україна

Не ППО: у Маріуполі лунають вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
вибух
Фото: Depositphotos

Об 11:02 23 лютого в поки що окупованому Маріуполі Донецької області пролунав один вибух, а потім ще два.

Загарбники відразу поспішили оголосити, що це працює протиповітряна оборона, однак місцеві жителі це заперечують.

За словами радника міського голови Петра Андрющенка, точно є два влучання на закритій території металургійного комбінату ім. Ілліча в районі виправної колонії.

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– ЗСУ із хірургічною точністю йдуть по базах окупантів. Добре! Буде більше! – радіє Петро Андрющенко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 365-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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