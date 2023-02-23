Не ППО: у Маріуполі лунають вибухи
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Об 11:02 23 лютого в поки що окупованому Маріуполі Донецької області пролунав один вибух, а потім ще два.
Загарбники відразу поспішили оголосити, що це працює протиповітряна оборона, однак місцеві жителі це заперечують.
За словами радника міського голови Петра Андрющенка, точно є два влучання на закритій території металургійного комбінату ім. Ілліча в районі виправної колонії.
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– ЗСУ із хірургічною точністю йдуть по базах окупантів. Добре! Буде більше! – радіє Петро Андрющенко.
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