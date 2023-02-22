Лютий, 22 в 11:43

Уранці 22 лютого в поки що захопленому Маріуполі Донецької області прогримів вибух.

Після цього окупанти увімкнули в місті сирени.

Оновлено об 11:43. Згодом там пролунав ще один гучний звук, а за ним – ще один.

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Була й серія вибухів у районі дачних поселень перед Талаківкою.

Згодом у Маріупольській міськраді підтвердили приліт по боєкомплекту окупантів у районі морського порту.

– Це найкращий день у житті з 24 лютого. Безумовно! Маріуполю, тримайся. Скоро ми повернемо та повернемось. Слава ЗСУ! Слава Ї (силам спротиву. – Ред.)! – не може натішитись “бавовною”, що ще з пізнього вечора триває в окупованому місті, ‒ наголосив радник мера Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що вночі проти 22 лютого в Маріуполі пролунало 12 вибухів.

Підтверджено влучання в склад із боєкомплектом росіян в аеропорту Маріуполя.

Також зафіксовано влучання в місце базування окупантів на території Стану-3 000 металургійного комбінату ім. Ілліча в Кальміуському районі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 364-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Петро Андрющенко, Маріупольська міськрада