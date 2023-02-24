Про трибунал над РФ, Китай та Крим: головні тези з пресконференції Зеленського

Лютий, 24 в 21:23

У річницю повномасштабного вторгнення Росії президент України Володимир Зеленський дав велику пресконференцію Лютий. Рік незламності, яка тривала понад 2,5 год.

Під час спілкування з журналістами глава держави відповів на запитання, які стосувалися, зокрема, ймовірності мирних переговорів з РФ, депортації Росією українських дітей, мирного плану Китаю, мирних ініціатив Туреччини та Китаю, а також відносин Києва та Єрусалима.

Факти ICTV виділяють головне із пресконференції Зеленського 24 лютого.

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Про майбутню перемогу

Володимир Зеленський вважає, що перемога неминуче буде, але важливо, щоб і українці всередині країни, і міжнародні партнери залишались об’єднаними і дотримали своїх обіцянок.

— Якщо вони дотримають всі свої слова, терміни, і це не просто буде бла-бла-бла. Я в це вірю. Я вважаю, що ми змогли бути потужними партнерами. Є докази цьому, – сказав президент.

Зеленський додав, що якщо всі ми зробимо важливу домашню роботу та завдання – неминуче нас очікує перемога.

Про трибунал над РФ

Президент заявив, що в більшості своїй держави бояться створювати трибунали через різну відповідальність. Він додав, що наразі Україна окремо працює над цим питанням з деякими державами.

Про резолюцію ООН

Зеленський висловився про країни, що не підтримали та лишились нейтральними у питанні резолюції ООН щодо російської війни проти України.

Він назвав слабкою позицією – залишитися осторонь і казати, що ви не впевнені в тому, яким саме чином відбувається ця війна.

– Це дуже складно донести тим, хто проти, але ми над цим працюємо. Так, є шість країн, що проти. Але ми це робимо. 141 країна – за, – підкреслив президент.

Зеленський зазначив, що Україні дуже потрібно робити кроки вперед в бік країн Африканського континенту, адже усі роки незалежності Київ не звертав уваги на цей напрямок, і це є великою помилкою.

Найстрашніший день і найбільше розчарування

За рік війни найбільше главу держави розчарували ті, хто мали б керувати країною, а натомість виїхали з України та Києва.

— Хто розчарував? Всі ті, хто поїхали 24 лютого. Всі ті, хто виїхали з Києва. Ті, хто виїжджали з міст, сіл, хто повинен керувати державою, охороняти її, битися за неї. Всі ті люди мене розчарували.

Найстрашнішим днем у війні для Зеленського став той, коли він приїхав до звільненої Бучі на Київщині та побачив наслідки звірств російських окупантів.

Про Китай

За словами Зеленського, у “мирному плані” Пекіна є деякі пункти, з якими Київ згоден і міг у цих питаннях співпрацювати з Китаєм, зокрема територіальна цілісність.

Також президент України заявив, що хоче зустрітись із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про тренування українських пілотів винищувачів

Майбутні тренування українських пілотів винищувачів узгоджують ще із трьома європейськими державами, окрім Британії та Польщі. Ці держави президент називати не став.

Про Путіна

Президент заявив, що переговори з диктатором Путіним неможливі. На питання, чи сів би Зеленський за стіл переговорів, якби в Анкарі на нього чекав Путін, він відповів:

— Це (Путін, – Ред.) не та вже людина, там нема з ким говорити.

Також він заявив, що йому байдуже на майбутнє Москви після її поразки в цій війні.

Умови переговорів з РФ

Зеленський назвав умови, за яких погодився б говорити про можливість поставити дипломатичну крапку у війні.

За його словами, росіяни мають поважати право українців жити на своїй землі.

— Вийдіть з нашої території, припиніть нас бомбити, припиніть вбивати цивільне населення, інфраструктуру, питну воду, припиніть руйнувати міста, села, вбивати просто собак, котів, тварин, палити ліси – ось все це припиняєте, і тоді ми вам скажемо, в якому форматі ми будемо дипломатично ставити крапку, – сказав він.

Президент додав, що після всього, що скоїла РФ, просто сісти з нею за стіл переговорів Україна не може.

Про повернення депортованих дітей

Україна не може силоміць забрати дітей, який викрала Росія за час повномасштабного вторгнення.

— Силою забрати дітей ми не можемо, бо ми не можемо зайти на територію Російської Федерації. Силою забрати будь-який інститут світу не може, тому що не мають мандату, або не мають допуску, або немає бажання РФ їх пускати. Це відповідь, чи можемо ми зайти і забрати – зараз ні.

Зеленський зазначив, що Україна наразі може чинити тиск. Зокрема, на початку березня відбудеться конференція United for Justice у Львові, куди будуть запрошені лідери та міжнародні організації, зокрема прокурор МКС Карім Хан.

Про загрозу вторгнення Росії в інші держави

Глава держави допустив, що це може статися. Як приклад він навів Молдову. Зеленський також заявив, що якщо Україна не витримає, то “Росія прийде в держави НАТО”.

Про повернення Криму

Щодо питання деокупації Криму Зеленський сказав, що Київ до цього готується морально, технічно та військово.

— А далі будуть справедливі деокупаційні кроки. Дай Бог, щоб вони були вдалі.

Водночас він наголосив, що емоцій і бажань в цьому питанні – замало, і “треба працювати”.

Про Республіку Корею та Ізраїль

Зеленський сподівається, що Південна Корея знайде можливість надати Україні військову допомогу. Коментуючи заклик генсека НАТО до Сеула надати Києву військову підтримку, він сказав, що “ми дивимось позитивно, якщо нам буде поставлятися зброя”.

— Ми дуже зацікавлені у наших двосторонніх відносинах, це дуже важливо для нас. І я гадаю, що ми можемо їх далі розвивати… Я сподіваюсь, що вона (Корея, – Ред.) знайде можливість допомогти Україні, – сказав Зеленський.

У питанні Ізраїлю Зеленський сказав, що хотів би, аби Єрусалим був не медіатором у розв’язаній Росією проти України війні, а обрав конкретну сторону.

З іншого боку, він натякнув, що між Україною та Ізраїлем спостерігається покращення відносин.