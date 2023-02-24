Лютий, 24 в 18:36

США запровадили низку санкцій проти юридичних і фізичних осіб Росії, зокрема проти російського виробника вуглеволокна, що входить до структури держкорпорації Росатом – Umatex, а також низки пропагандистів із РФ.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну США.

В американському фінансовому відомстві пояснили, що російський оборонно-промисловий комплекс є найбільшим споживачем вуглеволокна та інших подібних матеріалів.

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– Umatex – найбільший російський виробник широкої лінійки виробів з вуглецевого волокна, – наголошується в повідомленні.

Крім безпосередньо цієї компанії, до списку санкцій потрапили три її дочірні структури: чеська UMATEX Group Europe S. R. O., яка “є постійним постачальником вуглецевої продукції для різних галузей промисловості Європи”, компанія Аргон, що виробляє матеріали для авіабудівних компаній, та Завод вуглецевих і композиційних матеріалів, який, згідно з повідомленням Мінфіну США, виробляє матеріали, що використовуються в аерокосмічній галузі.

Umatex (колишня назва АТ НВК Хімпромінжиніринг, структура ДК Росатом) – один зі світових лідерів з виробництва вуглецевого волокна широкого сортименту. Крім цього, компанія надає інжинірингову підтримку партнерів, займається науково-дослідницькою діяльністю.

У грудні 2022 року компанія придбала російські активи американського виробника будівельних матеріалів Owens Corning.

Банки

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Крім того, Вашингтон ввів блокуючі санкції проти 11 банків РФ, зокрема Московського кредитного банку (МКБ), банків Санкт-Петербург, Уралсиб, Зеніт і МТС-банку.

До списку санкцій також потрапили Ланта-банк, Металінвестбанк, банки Лівобережний, Примор’я, СДМ-банк і Уральський банк реконструкції та розвитку (УБРіР).

Також під обмеження потрапили підконтрольні Зеніту фінансові компанії – Зеніт фінанс, Зеніт лізинг і Зеніт факторинг МСП.

Інвестиційна компанія Велес капітал також потрапила під обмеження американського Мінфіну. Саме Велес капітал є активним учасником внутрішнього боргового ринку РФ, і низка пов’язаних із нею осіб (Дмитро Бугаєнко, Олексій Гнєдовський, Велес актив, Велес менеджмент, Велес траст).

Крім цього, до списку санкцій потрапили кілька банкірів, що спеціалізуються на сфері приватного банкінгу – Улан Ілішкін, Євгенія Тюрікова, Аліна Назарова.

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Фізособи

Окремо від Мінфіну США, санкції запровадив і Держдеп Сполучених Штатів щодо низки російських міністрів і губернаторів, зокрема проти віцепрем’єра РФ Тетяни Голікової, міністра енергетики Миколи Шульгінова, міністра цифрового розвитку Максута Шадаєва.

У документі йдеться про те, що під санкції також підпали російський міністр природних ресурсів Олександр Козлов, міністр науки і вищої освіти РФ Валерій Фальков, міністр праці Антон Котяков, міністр у справах цивільної оборони Олександр Куренков, міністр культури Ольга Любимова, міністр спорту Олег Матицін.

Також до санкційного списку потрапила російська пропагандистка Ольга Скабєєва.

Крім зазначених осіб, під обмеження потрапили губернатор Псковської області Михайло Ведерніков, губернатор Кемеровської області Сергій Цівільов, губернатор Камчатського краю Володимир Солодов, губернатор Курганської області Вадим Шумков, губернатор Тверської області Ігор Рудень, глава республіки Бурятія Олексій Циденов та інші.

У заяві Держдепу йдеться про те, що США вживають заходів щодо запровадження візових обмежень стосовно 1 219 російських військовослужбовців у зв’язку з військовими діями в Україні.

Зовнішньополітичне відомство Америки також повідомило про санкції щодо низки організацій і компаній, зокрема проти Головного управління глибоководних досліджень Міноборони РФ, ВАТ Об’єднана зернова компанія, Всеросійського НДІ автоматики імені М.Л. Духова, судноплавної компанії Пола Райз, АТ Аргус-Холдинг.

Крім того, санкції торкнулися і керуючої організації окупованої Запорізької АЕС та її голови Олега Романенка.

– Унаслідок сьогоднішніх дій усе майно та частки в майні вищевказаних осіб, які перебувають у США або у володінні чи під контролем американських осіб, заблоковано, – ідеться в повідомленні.

Крім того, будь-які організації, які прямо або опосередковано на 50 і більше відсотків належать одному або декільком заблокованим особам, також блокуються.

Усі операції американських осіб або на території (або транзитом) Сполучених Штатів, які пов’язані з будь-якою власністю або інтересами у власності позначених або заблокованих осіб, заборонені, якщо тільки вони не дозволені загальною або спеціальною ліцензією, виданою Управлінням з контролю за іноземними активами США (Мінфін США).

Ці заборони включають внесення будь-якого вкладу або надання коштів, товарів або послуг будь-якою заблокованою особою, на її користь або для її блага, а також отримання будь-якого вкладу або надання коштів, товарів або послуг від будь-якої такої особи.