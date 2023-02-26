У 2014-му агресія РФ розпочалася із захоплення Криму, звільненням Криму ми поставимо крапку – Зеленський

Лютий, 26 в 19:22

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 26 лютого підбив підсумки на дипломатичному рівні для нашої країни за тиждень.

Зокрема, він згадав про приїзд президента США Джо Байдена, керівниці МВФ Крісталіни Георгієвої, прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, прем’єра Іспанії Педро Санчеса, прем’єра Польщі Матеуша Моравецького, делегації від Конгресу США та візит глави МЗС Саудівської Аравії.

Також Зеленський згадав голосування за резолюцію ООН, назвавши його історичним.

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Глава держави повідомив, що підписав три укази про запровадження антиросійських санкцій РНБО:

проти причетних до викрадення українських дітей;

проти представників сфери спорту РФ, які “намагаються поставити спорт на службу агресії”;

проти причетних до структури російських найманців для війни проти України.

Зеленський нагадав, що сьогодні, 26 лютого, Україна відзначає День спротиву окупації Криму та Севастополя.

— У 2014 році російська агресія розпочалася із захоплення Криму, логічно, що звільненням Криму ми поставимо крапку на будь-яких намаганнях Росії ламати життя українцям та всім народам Європи, Азії, на підкорення яких Кремль колись претендував, – сказав президент.

Він висловив подяку всім, хто наближає перемогу України та окремо подякував нашим хлопцям зі 110-ї окремої механізованої бригади, які збили черговий ворожий літак під Авдіївкою.