Лютий, 26 в 17:33

Україна, ймовірно, зможе сформувати два батальйони (62 одиниці) німецьких танків Leopard 2.

Про це в інтерв’ю Deutschlandfunk заявив голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус. Він цілком упевнений, що для формування Україною другого батальйону можливе використання танків Leopard 2A6, які обіцяла передати Німеччина. Зараз дивляться

– Так, таке можливо, – заявив він, коментуючи можливість передачі Україні 62 танків. Водночас Пісторіус скептично поставився до подальших поставок німецьких танків, тому що доводиться чекати на нові поставки від промисловості. – Якби я віддав усі танки, я б більше не зміг навчати, – додав він.

Раніше стало відомо, що Берлін надішле Україні ще чотири танки Leopard 2A6 зі своїх армійських запасів.

Кількість техніки, яку пообіцяла передати Німеччина, зросла до 18 одиниць.