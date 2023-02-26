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Факти / Україна

Глава Міноборони Німеччини вважає, що Україна може отримати два батальйони Leopard 2

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Leopard-2
Фото: Getty Images

Україна, ймовірно, зможе сформувати два батальйони (62 одиниці) німецьких танків Leopard 2.

Про це в інтерв’ю Deutschlandfunk заявив голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус.

Він цілком упевнений, що для формування Україною другого батальйону можливе використання танків Leopard 2A6, які обіцяла передати Німеччина.

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– Так, таке можливо, – заявив він, коментуючи можливість передачі Україні 62 танків.

Водночас Пісторіус скептично поставився до подальших поставок німецьких танків, тому що доводиться чекати на нові поставки від промисловості.

– Якби я віддав усі танки, я б більше не зміг навчати, – додав він.

Раніше стало відомо, що Берлін надішле Україні ще чотири танки Leopard 2A6 зі своїх армійських запасів.

Кількість техніки, яку пообіцяла передати Німеччина, зросла до 18 одиниць.

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