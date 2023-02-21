Лютий, 21 в 12:48

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Російська Федерація припиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО).

Про це Путін сказав під час свого виступу.

Російський диктатор назвав “театром абсурду” вимогу НАТО проводити інспекцію ядерних об’єктів РФ у рамках Договору про стратегічні наступальні озброєння.

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Путін звинуватив Захід у причетності до атак безпілотниками стратегічних об’єктів на території РФ. Він також заявив, що в НАТО не лише США мають ядерний потенціал, а й Велика Британія та Франція.

За словами президента РФ, зараз США готуються до випробувань ядерної зброї, а також нібито триває розробка нового озброєння з ядерним потенціалом.

– Якщо США проведуть ядерні випробування, то ми також проведемо… Першими ми, звичайно, цього робити не будемо, – заявив російський диктатор.

ДСНО – це договір між США та Росією про скорочення кількості ядерних боєзарядів з кожного боку. Договір підписали у квітні 2010 року, а у серпні 2022 року РФ закрила свої ядерні об’єкти для інспекцій.

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