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Факти / Україна

Заміна експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС затримується майже на місяць – Гроссі

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Рафаель Гроссі
Фото: Getty Images

Ротація групи експертів МАГАТЕ, які наразі перебувають на майданчику Запорізької АЕС, вкотре затримується, цього разу – більш як на три тижні.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі.

Він сподівається, що їх замінять наприкінці цього тижня, і вкотре закликав усі зацікавлені сторони до конструктивних зусиль для того, щоб це сталося якнайшвидше.

Зараз дивляться

За його словами, експерти МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС з початку січня, повідомили, що вдень 27 лютого чули близько 20 “детонацій”, а також про те, що за останні кілька тижнів РФ посилила охорону.

– Це тривожна тенденція, яка свідчить про нагальність і важливість створення зони ядерної та фізичної ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції, – сказав Гроссі, наголосивши, що докладає дипломатичних зусиль для якнайшвидшого узгодження та впровадження цієї зони.

Водночас, за його даними, рівень води в Каховському водосховищі, з якого вода подається у ставок-охолоджувач для ЗАЕС, останніми тижнями стабілізувався.

Наразі п’ять груп МАГАТЕ продовжують вивчати ситуацію з ядерною безпекою на всіх майданчиках Запорізької АЕС.

Напередодні Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти через брак фахівців набирають працівників для Запорізької АЕС без відповідної освіти та досвіду.

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Джерело: IAEA

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