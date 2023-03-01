Вибухи біля Запорізької АЕС в Енергодарі: попередньо, артилерійські обстріли РФ
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В Енергодарі поблизу Запорізької атомної електростанції прогриміли потужні вибухи після оголошення повітряної тривоги.
– Місцеві пабліки Запоріжжя повідомляють про вибухи біля Запорізької АЕС в Енергодарі: окупанти влаштували артилерійські обстріли, – повідомляють Telegram-канали.
Варто зазначити, що зараз у декількох регіонах України лунає повітряна тривога, зокрема, у Луганській, Харківській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Чернігівській областях та Криму.
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