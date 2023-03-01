Лютий, 28 в 23:50

Вибухи біля Запорізької АЕС в Енергодарі: попередньо, артилерійські обстріли РФ

Юля Захарченко, редакторка стрічки Потребує перевірки

В Енергодарі поблизу Запорізької атомної електростанції прогриміли потужні вибухи після оголошення повітряної тривоги. – Місцеві пабліки Запоріжжя повідомляють про вибухи біля Запорізької АЕС в Енергодарі: окупанти влаштували артилерійські обстріли, – повідомляють Telegram-канали. Варто зазначити, що зараз у декількох регіонах України лунає повітряна тривога, зокрема, у Луганській, Харківській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Чернігівській областях та Криму. Зараз дивляться Читайте Невідомо, удар чи робота ППО: у районі Кременчуку на Полтавщині лунають вибухи

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