Лютий, 28 в 19:43

Російські окупанти набирають працювати на Запорізькій атомній електростанції людей, які не мають відповідної освіти та досвіду.

Про це поінформували в Генеральному штабі Збройних сил України.

Після захоплення АЕС рашисти провели масові звільнення її співробітників. Саме тому на станції виник брак фахівців.

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– Після масових звільнень відзначається брак фахівців на атомній електростанції, через що загарбники вимушені брати на роботу людей без освіти та досвіду, – зазначається в повідомленні.

За даними Генштабу, в місті Енергодар (Запорізька область), біля якого розташована ЗАЕС, окупанти продовжують чинити тиск на місцевих мешканців. Вони обмежують подачу теплопостачання та гарячої води до будинків.

А на тимчасово окупованих територіях Херсонщини вони останнім часом почали активніше займатися мародерством, зокрема в місті Олешки. Особливо загарбників цікавлять транспортні засоби.

Як відомо, Запорізька АЕС перебуває під окупацією РФ з початку березня 2022 року. Російські війська неодноразово влаштовували провокації, обстрілюючи територію станції.

Українські атомники на АЕС вже рік відмовляються працювати на окупантів. Через це РФ подовжила до 1 квітня термін підписання так званих контрактів із фейковою структурою, афілійованою з Росатомом.