Окупанти набирають на ЗАЕС людей без освіти та мародерять на Херсонщині – Генштаб ЗСУ
Російські окупанти набирають працювати на Запорізькій атомній електростанції людей, які не мають відповідної освіти та досвіду.
Про це поінформували в Генеральному штабі Збройних сил України.
Після захоплення АЕС рашисти провели масові звільнення її співробітників. Саме тому на станції виник брак фахівців.
– Після масових звільнень відзначається брак фахівців на атомній електростанції, через що загарбники вимушені брати на роботу людей без освіти та досвіду, – зазначається в повідомленні.
За даними Генштабу, в місті Енергодар (Запорізька область), біля якого розташована ЗАЕС, окупанти продовжують чинити тиск на місцевих мешканців. Вони обмежують подачу теплопостачання та гарячої води до будинків.
А на тимчасово окупованих територіях Херсонщини вони останнім часом почали активніше займатися мародерством, зокрема в місті Олешки. Особливо загарбників цікавлять транспортні засоби.
Як відомо, Запорізька АЕС перебуває під окупацією РФ з початку березня 2022 року. Російські війська неодноразово влаштовували провокації, обстрілюючи територію станції.
Українські атомники на АЕС вже рік відмовляються працювати на окупантів. Через це РФ подовжила до 1 квітня термін підписання так званих контрактів із фейковою структурою, афілійованою з Росатомом.