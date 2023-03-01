Франція збільшує закупівлю снарядів для Caesar, не чекаючи на ухвалення військового бюджету

Березень, 01 в 17:14

Франція у цьому році збільшить обсяг замовлень на виробництво снарядів та ракет для своїх озброєнь. Зокрема, гаубиць Caesar, які передаються Україні.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, повідомляє Air-cosmos.

– Ми зробимо це і не будемо чекати на ухвалення нового закону про військовий бюджет. Ми враховуємо досвід війни в Україні і далі будемо робити так само, – сказав він.

Лекорню зауважив, що у липні 2022-го було розміщено замовлення на 5 тис. снарядів калібру 155-мм для самохідних артилерійських установок Caesar.

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– У березні 2023 року Франція замовить у виробника військової техніки та озброєнь Nexter ще 16 тис. снарядів цього калібру. Також буде розміщено три глобальні замовлення з річним обсягом 15 тис. боєприпасів, – заявив Лекорню.

Міністр оборони Франції не уточнив, скільки саме з цієї кількості боєприпасів буде направлено Україні.

Джерело: Air-cosmos