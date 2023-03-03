Потенційні мобілізовані тікають із Придністров’я, щоб не брати участі в провокаціях Кремля – Юсов

Березень, 03 в 17:02

Контингенту російських військових, які знаходяться на території невизнаного Придністров’я, недостатньо для наступу на Україну. А потенційні мобілізовані тікають до Молдови, щоб не брати участь у провокаціях Кремля, заявив речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

– Але що стосується провокацій, вони можливі. Неодноразово говорили, і це не секрет, що відповідь на подібні провокації буде, і вона буде рішучою, – запевнив український розвідник.

За його словами, влада Молдови неодноразово застерігала ПМР і російський анклав від порушень законодавства, тому населення Придністров’я і російські військові, які там знаходяться, добре поінформовані про наслідки військових провокацій.

– Саме тому сьогодні потенційні мобілізовані активно виїжджають з території “Придністровської молдовської республіки”, – додав Юсов.

Водночас російська пропаганда розганяє фейки про нібито підготовку України до нападу на невизнану республіку Придністровʼя.

Зараз дивляться

Вони опублікували “таємний документ”, яка виявилася черговою підробкою, за допомогою якої пропагандисти намагаються дискредитувати Сили оборони України.