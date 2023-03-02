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У російському Ульяновську в ангарі вибухнув літак Іл-76: що відомо

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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У російському Ульяновську в ангарі вибухнув літак Іл-76: що відомо
Фото: Getty Images

У місті Ульяновськ Російської Федерації на авіаремонтному заводі Ил-Авиастар прогримів вибух.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

За неофіційною інформацією, в ангарі авіаремонтного заводу вибухнув військово-транспортний літак Іл-76 МД.

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Шестеро працівників підприємства постраждали. Один загинув від травм.

За даними російських ЗМІ, вибух стався під час випробування за допомогою здавленого повітря фюзеляжу літака. У якийсь момент сталася розгерметизація і корпус літака розірвало.

Місто Ульяновськ розташоване на річці Волга між Казанню та Самарою.

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