У Маріуполі прогриміли три гучних вибухи

Березень, 03 в 11:14

Уранці 3 березня в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунали три гучних вибухи.

За словами радника міського голови Петра Андрющенка, епіцентром є Лівобережжя.

Однак гучно також в Кальміуському районі.

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За словами радника мера, окупанти вже заявили, що це або робота їхньої протиповітряної оборони, або надзвукового літака.

Тож, підсумовує Петро Андрющенко, жодний із цих варіантів не є правдивим.

– Деталі з’ясовуємо, – зазначив радника міського голови Маріуполя.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 373-тю добу.

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