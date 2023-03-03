У Маріуполі прогриміли три гучних вибухи
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Уранці 3 березня в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунали три гучних вибухи.
За словами радника міського голови Петра Андрющенка, епіцентром є Лівобережжя.
Однак гучно також в Кальміуському районі.
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За словами радника мера, окупанти вже заявили, що це або робота їхньої протиповітряної оборони, або надзвукового літака.
Тож, підсумовує Петро Андрющенко, жодний із цих варіантів не є правдивим.
– Деталі з’ясовуємо, – зазначив радника міського голови Маріуполя.
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