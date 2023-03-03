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Факти / Україна

У Маріуполі прогриміли три гучних вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
вибух
Фото: Depositphotos

Уранці 3 березня в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунали три гучних вибухи.

За словами радника міського голови Петра Андрющенка, епіцентром є Лівобережжя.

Однак гучно також в Кальміуському районі.

Зараз дивляться

За словами радника мера, окупанти вже заявили, що це або робота їхньої протиповітряної оборони, або надзвукового літака.

Тож, підсумовує Петро Андрющенко, жодний із цих варіантів не є правдивим.

– Деталі з’ясовуємо, – зазначив радника міського голови Маріуполя.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 373-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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