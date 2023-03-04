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Факти / Україна

Створення ударного угруповання не фіксуємо: Демченко про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Валентина Летяк, редакторка стрічки
білоруська військова техніка
Фото: Depositphotos

Наразі ситуація по всій лінії кордону України з Білоруссю повністю контрольована. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону.

– Якихось нестандартних ситуацій, переміщення військової техніки чи особового складу по той бік кордону ми не фіксуємо останнім часом. Проте Білорусь продовжує підтримувати РФ у війні проти України, зокрема надаючи свою територію, інфраструктуру та повітряний простір, – наголосив він.

За його словами, на території Білорусії знаходяться близько 9-10 тис. російських військових, проте останнім часом їхня кількість зменшується.

– Ми почали фіксувати, що ті підрозділи, які заходили останнім часов до Білорусі, пройшли підготовку і починають повертатися на територію РФ, а потім посилюють російське угруповання на сході України. Тому кількість російських військових у Білорусі зараз може зменшуватися, але потім, ймовірно, туди зайдуть нові підрозділи, – пояснив Демченко.

Він також запевнив, що на сьогодні ДПСУ не фіксує на території Білорусі створення ударного угруповання, яке могло б здійснити вторгнення на територію України, проте вони продовжують укріплювати як кордон, так і прикордоння.

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