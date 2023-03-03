Путін уже рік не може “зґвалтувати” Лукашенка на пряму участь у війні проти України – Данілов

Березень, 03 в 10:53

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розуміє наслідки прямої участі у війні проти України, тому російському диктатору Володимиру Путіну навряд чи вдасться його дотиснути.

Таку думку в інтерв’ю РБК-Україна висловив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

– Лукашенко став президентом країни у 1994 році після посади голови радгоспу. І жодного дня цієї посади не залишав. Не треба вважати, що він такий простий. Це багатогранна людина. І попри те, що Путін постійно хоче його умовно “зґвалтувати”, щоб він прийняв ті чи інші потрібні РФ рішення, Лукашенко розуміє, чим це все може закінчитися, – наголосив він.

За його словами, через рік війни навіть складно уявити, що має статися, щоб Путіну це вдалося.

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Данілов зауважив, що наразі Україна належним чином оцінює те, що збройні сили Білорусі не беруть прямої участі у збройній агресії РФ, не кажучи вже про білоруський народ, багато представників якого воюють на нашому боці.

Сам Олександр Лукашенко нещодавно заявив, що Мінськ може приєднатися до російсько-української війни, якщо хтось нападе на Білорусь.

Проте, за його словами, він і надалі дозволятиме Росії використовувати Білорусь як плацдарм для продовження війни.