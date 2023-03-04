Создание ударной группировки не фиксируем: Демченко о ситуации на границе с Беларусью

Март, 04 в 15:17

Сейчас ситуация по всей линии границы Украины с Беларусью полностью контролируемая. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона.

— Каких-то нестандартных ситуаций, перемещения военной техники или личного состава по ту сторону границы мы не фиксируем в последнее время. Однако Беларусь продолжает поддерживать РФ в войне против Украины, в частности предоставляя свою территорию, инфраструктуру и воздушное пространство, — подчеркнул он.

По его словам, на территории Белоруссии находятся около 9-10 тыс. российских военных, но в последнее время их количество уменьшается.

— Мы начали фиксировать, что те подразделения, которые заходили в последнее время в Беларусь, прошли подготовку и начинают возвращаться на территорию РФ, а затем усиливают российскую группировку на Востоке Украины. Поэтому количество российских военных в Беларуси сейчас может уменьшаться, но потом, вероятно, туда зайдут новые подразделения, — объяснил Демченко.

Он также заверил, что на сегодня ГПСУ не фиксирует на территории Беларуси создание ударной группировки, которая могла бы осуществить вторжение на территорию Украины, однако они продолжают укреплять как границу, так и приграничные районы.

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