Березень, 04 в 0:11

Кількість загиблих внаслідок терористичної атаки Росії по житловому будинку у Дніпрі збільшилась до семи, з-під завалі дістали тіла ще двох осіб.

Про це повідомили у головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України в Запорізькій області.

Надзвичайники повідомили, що станом на 22:00 3 березня у Запоріжжі триває ліквідація наслідків ракетного удару по житловому будинку.

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Наразі рятувальникам вдалось прибрати вже 333 тонни решток будівлі.

– Силами підрозділів ДСНС вдалося врятувати 11 осіб, ще 20 – евакуювати. З-під завалів будинку рятувальники деблокували 7 загиблих, – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось про п’ятьох загиблих внаслідок атаки російських терористів.

Після зруйнованого будинку у Запоріжжі до пунктів обігріву ДСНС звернулося 225 осіб, а за психологічну допомогу отримали 92 людини.

Для ліквідації наслідків ракетного удару залучено 110 осіб та 21 одиниця техніки, з них від ДСНС – 76 осіб особового складу та 13 одиниць техніки.

Нагадаємо, в ніч проти 2 березня Російська Федерація завдала удару по житловому будинку в Запоріжжі ракетою С-300.