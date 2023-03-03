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Факти / Україна / Політика

Я впевнений, що у нас буде два-три типи – Резніков про надання Заходом винищувачів

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Олексій Резніков
Фото: Міноборони

Захід надасть Україні кілька типів винищувачів. Один із них буде основним літаком для Збройних сил.

Про це в інтерв’ю німецькому виданню Bild розповів міністр оборони України Олексій Резніков. 

– Я впевнений, що у нас буде два-три типи винищувачів. Буде один основний літак, і це залежатиме від того, який з них кращий для України. Для наших аеродромів, для наших інженерів, для обслуговування, – сказав він.

Резніков зауважив, що, на його думку, війна може закінчитися у цьому році перемогою України. Єдиний сценарій на майбутнє, це звільнення всіх тимчасово окупованих територій до визнаних кордонів 1991 року.

Зараз дивляться

– Я оптиміст, я бачу ситуацію на полі бою, бачу розвиток підтримки та справді бачу, що є шанс, що ця війна закінчиться нашою перемогою цього року. Я серйозно думаю про це, я багато знаю, і це вселяє в мене оптимізм. Оптиміст – це поінформований реаліст, – заявив міністр.

На думку Резнікова, загрози з боку тактичної ядерної зброї Росії – немає.

– Вони отримали чіткий сигнал від Китаю та Індії про ядерну зброю. Це блеф, я знаю росіян. Використання ядерної зброї не дасть їм того, чого вони хочуть, – зауважив Резніков. 

Як ми розповідали раніше, українська військова авіація значно поступається російській. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що кількість озброєння та наявні технології відіграють ключову роль у забезпеченні контролю над повітряним простором.

Нагадаємо, Франція розглядає можливість передати Києву винищувачі Mirage 2000.

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