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Двоє українських пілотів перебувають в США для навчання на симуляторах винищувачів — NBC

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Двоє українських пілотів перебувають в США для навчання на симуляторах винищувачів — NBC
Фото: Getty Images

Двоє українських пілотів наразі перебувають у США для оцінки їхніх навичок. Це потрібно, щоб визначити, скільки часу знадобиться, щоб навчити українських захисників керувати штурмовиками, зокрема винищувачами F-16.

Про це повідомляє NBC з посиланням на двох членів Конгресу і високопоставленого чиновника США.

Зазначено, що навички українців оцінюють на тренажерах на військовій базі США в Тусоні, штат Аризона. За словами офіційних осіб, влада США схвалила відправку ще до 10 українських пілотів до США для подальшої оцінки вже цього місяця.

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Видання вказує, що у цих зусиль дві мети: поліпшити навички пілотів і оцінити, скільки часу може зайняти належна програма навчання.

– Програма присвячена оцінці їхніх здібностей як пілотів, щоб ми могли краще порадити їм, як використовувати можливості, які в них є і які ми їм надали, – йдеться в повідомленні.

Воночас два чиновники адміністрації наголосили, що це не навчальна програма, і українці не літатимуть на літаках під час свого перебування у США.

Чиновник Колін Каль заявив комітету Палати представників у справах збройних сил, що США не ухвалювали рішення про надання винищувачів.

Раніше у США заявили, що можлива передача Україні винищувачів F-16 наразі не є терміновою, це питання на майбутнє.

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Джерело: NBC

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