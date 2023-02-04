Як змінюються виплати українським військовим з лютого: пояснення Міноборони

Лютий, 04 в 16:49

У лютому змінився порядок виплати військовим Сил оборони України та співробітникам системи Міністерства внутрішніх справ. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України 28 лютого 2022 року №168.

Згідно з документом, додаткові гроші у розмірі 30 тис. та 100 тис. грн військовослужбовцям виплачуватимуть інакше. Виплати залежатимуть від того, чи перебуває він в тилу або безпосередньо в зоні проведення бойових дій, повідомив начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати Управління соціальної підтримки Міністерства оборони Олег Рогаль.

За його словами, з 1 лютого виплати додаткових 100 тис. грн військовим, які беруть участь у бойових діях безпосередньо на лінії зіткнення, не зміняться. Однак збільшиться розмір щомісячного грошового забезпечення в середньому на 50 %.

Зараз дивляться

Тобто якщо військовослужбовець отримував 13 тис. грн (це мінімальне грошове забезпечення було минулого року), тоді ця сума збільшиться до понад 20 тис. грн – три мінімальні заробітні плати.

На “передній” лінії воїн з мінімальним грошовим забезпеченням 20 тис. грн отримуватиме разом із додатковою нагородою 100 тис. грн, тобто загалом 120 тис. грн на місяць.

Хто продовжить отримувати 100 тис. грн щомісячно

Крім військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення, 100 тис. грн також отримуватимуть за час виконання бойових завдань:

військовослужбовці ракетних військ і артилерії;

льотчики за час виконання польотів у районах ведення бойових дій;

моряки;

військові медики (цьогоріч їх виділили в окрему категорію як військових, які матимуть винагороду 100 тис. грн щомісяця);

зенітно-ракетні та протиповітряні війська, які виконують завдання в районі проведення бойових дій.

Хто продовжить отримувати 30 тис. грн щомісячно

Тепер 30 тис. грн щомісяця отримуватимуть військові, які входять до складу угруповань Сил оборони України, виконують бойові або спеціальні завдання згідно з бойовими наказами або розпорядженнями командирів військових частин.

Крім того, цю суму отримуватимуть військові, які виконуватимуть завдання всебічного забезпечення угруповань Сил оборони або перебувають у підрозділах, зарахованих до складу резерву Головнокомандувача ЗСУ. Лише за період виконання цих бойових спеціальних завдань виплачуватимуться 30 тис. грн.

Кому зменшать виплати

Гроші не будуть виплачуватися тим військовим, які проходять службу у військових частинах та підрозділах, не входять до складу угруповань Сил оборони або резерву головнокомандувача ЗСУ, перебувають поза межами районів ведення бойових дій.

Це можуть бути навчальні центри, органи військового управління, тилові бази тощо, пояснив Олег Рогаль.