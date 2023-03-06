Березень, 06 в 13:00

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили факт перебування у США двох українських пілотів. Американські фахівці аналізують їхній бойовий досвід, знання та уміння.

Про це розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він пояснив, що візит пілотів до США допоможе оцінити, як навчати українців на сучасних винищувачах, якщо Вашингтон ухвалить відповідне рішення.

Зараз дивляться

– (У США, – Ред.) аналізують готовність українських льотчиків, їхній бойовий досвід, знання для того, щоб концептуально зрозуміти, скільки часу знадобиться, які треба витратити навчально-матеріальні засоби, яку базу обрати для потенційного майбутнього навчання пілотів на тому типі літака, який буде визначено і оголошено, – зазначив Ігнат.

Він додав, що до Сполучених Штатів відрядили двох досвідчених льотчиків. Водночас Ігнат не став уточнювати, скільки загалом пілотів планується відправити до США.

– Ці пілоти – уже досвідчені льотчики і працюють зараз із нашими партнерами, щоб зрозуміти, як саме можна організувати навчальний процес, – наголосив Ігнат.

Речник нагадав, що в разі отримання сучасних винищувачів Україні потрібно також провести підготовку військових інженерів та інфраструктури.

За словами Ігната, багатофункціональний легкий винищувач F-16 розглядається як вірогідний основний бойовий літак Повітряних сил ЗСУ у майбутньому. Але поки що партнери не ухвалювали рішень про постачання літаків, консультації тривають.

У коментарі виданню Голос Америки Юрій Ігнат підтвердив, що американські фахівці визначають, скільки потрібно часу для потенційного навчання українських пілотів на винищувачах.

– Якщо буде прийнято рішення про той чи інший тип літака – тоді вже будемо знати, яку кількість пілотів і куди відправляти на це навчання. Поки що американська сторона вивчає можливості наших пілотів, скільки їм знадобиться часу для перенавчання на сучасні винищувачі, – розповів він.

Напередодні американські ЗМІ оприлюднили інформацію, що двоє українських пілотів перебувають у США для оцінювання їхніх навичок. Вони проходять тренування на симуляторах в американському штаті Аризона. Журналісти стверджували, що влада США схвалила відправлення ще близько 10 українських пілотів до США вже цього місяця.

Наразі навчати українських пілотів офіційно погодилася Велика Британія. Польща також готова проводити тренування на винищувачах F-16 після узгодження з партнерами.