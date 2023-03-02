Нові Gepard та система ППО IRIS-T прибудуть в Україну найближчими тижнями – Шольц

Березень, 02 в 12:46

Олаф Шольц під час виступу у Бундестазі заявив, що Німеччина передасть Україні нові зенітні самохідні установки Gepard і систему протиповітряної оборони IRIS-T вже найближчими тижнями.

Про це повідомляє видання Spiegel.

– Найближчими тижнями Збройні сили України отримають нові ЗСУ Gepard і систему IRIS-T, також ФРН веде роботу із забезпечення України додатковими боєприпасами, – сказав він.

Шольц також звернувся до критиків постачання озброєнь, зауваживши, що його уряд ніколи не ухвалює рішення про військову допомогу легковажно.

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Глава уряду Німеччини пообіцяв розвивати Бундесвер і покласти край зневажливому ставленню до збройних сил.

Нагадаємо, Німеччина планує нарощувати виробництво боєприпасів і потужності з ремонту зброї, щоб підтримувати українську армію в боротьбі з агресією РФ.

Раніше Шольц заявляв, що Росія повинна вивести війська з України, щоб зробити можливими мирні переговори.