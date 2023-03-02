Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Нові Gepard та система ППО IRIS-T прибудуть в Україну найближчими тижнями – Шольц

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Олаф Шольц
Фото: Getty Images

Олаф Шольц під час виступу у Бундестазі заявив, що Німеччина передасть Україні нові зенітні самохідні установки Gepard і систему протиповітряної оборони IRIS-T вже найближчими тижнями. 

Про це повідомляє видання Spiegel.

– Найближчими тижнями Збройні сили України отримають нові ЗСУ Gepard і систему IRIS-T, також ФРН веде роботу із забезпечення України додатковими боєприпасами, – сказав він.

Шольц також звернувся до критиків постачання озброєнь, зауваживши, що його уряд ніколи не ухвалює рішення про військову допомогу легковажно.

Зараз дивляться

Глава уряду Німеччини пообіцяв розвивати Бундесвер і покласти край зневажливому ставленню до збройних сил.

Нагадаємо, Німеччина планує нарощувати виробництво боєприпасів і потужності з ремонту зброї, щоб підтримувати українську армію в боротьбі з агресією РФ.

Раніше Шольц заявляв, що Росія повинна вивести війська з України, щоб зробити можливими мирні переговори.

Читайте
Замість постачання зброї агресору. Шольц закликав Китай тиснути на Москву, щоб вона вивела свої війська

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка