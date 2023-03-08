Загибель героя України Коцюбайла та звільнення з полону 130 українців: що відбувається на 378 добу війни (онлайн)
Генсек ООН Антоніу Гутерреш приїхав до України, вже 8 березня має відбутись зустріч із президентом Володимиром Зеленським.
Україна повернула з полону РФ ще 130 військових, серед яких є і захисники Маріуполя.
Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій, повідомили в Мінреінтеграції.
Президенти США Джозеф Байден і Франції Емманюель Макрон обговорили під час телефонної розмови допомогу Україні
Про це йдеться в повідомленні Білого дому.
– Лідери двох країн обговорили підтримку України… включно із зобов’язанням і надалі надавати Україні безпекову допомогу та карати Росію за її агресію, – ідеться в повідомленні.
Зазначається, що під час розмови Байден і Макрон також обговорили співробітництво між США і Францією в Індо-Тихоокеанському регіоні “і спільні зусилля з реагування на виклики, які створює КНР для світопорядку, заснованого на правилах”.
– Лідери підтвердили намір здійснювати тісну координацію щодо прискорення переходу до економіки, що ґрунтується на екологічно чистій енергії, – підкреслюється в повідомленні.
Росія намагається розробити проєкт так званої угоди Мінськ-3, яку хоче використати як аргумент під час переговорів з Україною, однак український народ це не влаштує.
Про це в ефірі національного марафону заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.
За його словами, у Росії та Білорусі тривають підготовчі роботи щодо мирних переговорів, які Данілов назвав планом Б для Кремля.
– План відомий, відомо, хто буде виконавцем (плану, – Ред.), (у Мінську і Москві, – Ред.) тривають підготовчі роботи. Це свідчить про те, що надії на те, що вони зможуть вирішити військовим шляхом питання захоплення нашої країни, у них уже немає… Усе, що стосується Мінська-3, є неприйнятним для нашого суспільства, – сказав він.
Секретар РНБО підкреслив, що повертати в Україну вплив Росії або проросійських політиків владі України не дозволить український народ.
Олексій Данілов при цьому не зміг відповісти на запитання, коли виникне, щоб Київ був згоден на переговори.
– Є рішення РНБО, за яким жодних переговорів із Путіним ми вести не можемо. Він – терорист, – сказав він.
За його словами, питання принципів для України є фундаментальним.
– Ми не можемо поступитися принципами, зокрема територіальною цілісністю. Інакше це закінчиться новою війною. Принципи – це свята річ, – додав він.