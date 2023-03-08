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Росія намагається розробити проєкт так званої угоди Мінськ-3, яку хоче використати як аргумент під час переговорів з Україною, однак український народ це не влаштує.

Про це в ефірі національного марафону заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

За його словами, у Росії та Білорусі тривають підготовчі роботи щодо мирних переговорів, які Данілов назвав планом Б для Кремля.

– План відомий, відомо, хто буде виконавцем (плану, – Ред.), (у Мінську і Москві, – Ред.) тривають підготовчі роботи. Це свідчить про те, що надії на те, що вони зможуть вирішити військовим шляхом питання захоплення нашої країни, у них уже немає… Усе, що стосується Мінська-3, є неприйнятним для нашого суспільства, – сказав він.

Секретар РНБО підкреслив, що повертати в Україну вплив Росії або проросійських політиків владі України не дозволить український народ.

Олексій Данілов при цьому не зміг відповісти на запитання, коли виникне, щоб Київ був згоден на переговори.

– Є рішення РНБО, за яким жодних переговорів із Путіним ми вести не можемо. Він – терорист, – сказав він.

За його словами, питання принципів для України є фундаментальним.