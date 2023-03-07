Розвідка США не має доказів причетності Зеленського чи інших українських чиновників до вибухів на Nord Stream

Березень, 07 в 19:00

Американська розвідка не виключає, що “проукраїнська група” здійснила атаку на газопроводи Північний потік.

Про це із посиланням на джерела пише The New York Times. Проте офіційні особи США наголосили, що не мають доказів того, що президент України Володимир Зеленський чи його оточення якимось чином причетні до вибухів на газогонах, або що ймовірні диверсанти діяли за вказівками представників української влади.

За словами американських чиновників, нові розвіддані свідчать про те, що ймовірні зловмисники – це опоненти російського диктатора Володимира Путіна.

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Однак вони не розкривають їхні особи чи те, хто міг керувати або фінансувати операцію. Американські чиновники також відмовилися повідомляти, як вдалося отримати ці розвіддані.

За даними NYT, спершу припущення США та Європи були зосереджені на можливій провині Росії, однак США не знайшли доказів причетності РФ до нападу на газопроводи.

Американські чиновники заявили, що диверсанти, швидше за все, були громадянами “України чи Росії, або якоюсь комбінацією обох”. Офіційні особи США також заявили про непричетність до вибухів американців чи британців.